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Exynos 9810 против Snapdragon 855

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Snapdragon 855
Snapdragon 855

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Выше частота графического ускорителя (на 45%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Показывает на 37% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 318K
  • На 27% выше пропускная способность памяти (34.1 против 26.82 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810
2022
Snapdragon 855 +32%
2668
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
318011
Snapdragon 855 +36%
433723

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Snapdragon 855

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.1-A
Кэш L1 - 384 КБ
Кэш L2 - 768 КБ
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 6.7 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Adreno 640
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 585 МГц
Ядер 18 -
Количество ALU - 384
FLOPS 658 Гфлопс 899 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 690
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE X24 LTE, X50 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 20
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Декабрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - SM8150
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Qualcomm Snapdragon 855

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