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Exynos 9810 против Snapdragon 860

Exynos 9810
VS
Snapdragon 860
Exynos 9810
Snapdragon 860

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 8 – 453K vs 320K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9810
vs
Snapdragon 860

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9810
320951
Snapdragon 860 +41%
453946
CPU 104047 136565
GPU 124265 166857
Memory 46604 94975
UX 41080 110727
Total score 320951 453946

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 9810
2040
Snapdragon 860 +28%
2621
Image compression 115.35 Mpixels/s -
Face detection 23.8 images/s -
Speech recognition 46.95 words/s -
Machine learning 48.25 images/s -
Camera shooting 17.45 images/s -
HTML 5 2.02 Mnodes/s -
SQLite 633.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Snapdragon 860

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2960 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.1-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Adreno 640
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 572 МГц -
Вычислительных блоков 18 -
Шейдерных блоков 288 -
FLOPS 658 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 690
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE X24 LTE, X50 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 20
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Март 2021 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Qualcomm Snapdragon 860

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Комментарии

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