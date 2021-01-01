Exynos 9810 против Snapdragon 860
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
49
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 8 – 453K vs 320K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|104047
|136565
|GPU
|124265
|166857
|Memory
|46604
|94975
|UX
|41080
|110727
|Total score
|320951
|453946
GeekBench 5
Single-Core Score
686
Snapdragon 860 +10%
757
Multi-Core Score
2040
Snapdragon 860 +28%
2621
|Image compression
|115.35 Mpixels/s
|-
|Face detection
|23.8 images/s
|-
|Speech recognition
|46.95 words/s
|-
|Machine learning
|48.25 images/s
|-
|Camera shooting
|17.45 images/s
|-
|HTML 5
|2.02 Mnodes/s
|-
|SQLite
|633.2 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Snapdragon 860
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2960 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.1-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Adreno 640
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|572 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|18
|-
|Шейдерных блоков
|288
|-
|FLOPS
|658 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 690
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|X24 LTE, X50 5G
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Март 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|Сайт Qualcomm Snapdragon 860
Опрос
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