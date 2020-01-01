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Exynos 9810 против Snapdragon 865

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Snapdragon 865
Snapdragon 865

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Показывает на 87% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 89%) баллов в AnTuTu 8 – 597K vs 316K
  • На 64% выше пропускная способность памяти (44 против 26.82 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810
2043
Snapdragon 865 +70%
3469
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
316931
Snapdragon 865 +89%
597763

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Snapdragon 865

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -
TDP 5 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Adreno 650
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 572 МГц 587 МГц
Вычислительных блоков 18 2
Шейдерных блоков 288 512
FLOPS 658 Гфлопс 1228 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1800 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 698
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE X55
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Декабрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - SM8250
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Qualcomm Snapdragon 865

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