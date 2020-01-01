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Exynos 9810 против Exynos 1080

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Exynos 1080
Exynos 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 316K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810
687
Exynos 1080 +25%
860
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810
2043
Exynos 1080 +45%
2970
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
316931
Exynos 1080 +102%
641417

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Exynos 1080

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G78 MP10
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 572 МГц -
Вычислительных блоков 18 -
Шейдерных блоков 288 -
FLOPS 658 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Processor
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Ноябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Samsung Exynos 1080

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Комментарии

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