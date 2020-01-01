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Exynos 9810 против Exynos 2100

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Exynos 2100
Exynos 2100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Exynos 2100 (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 316K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810
687
Exynos 2100 +61%
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810
2043
Exynos 2100 +85%
3776
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
316931
Exynos 2100 +111%
667464

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Exynos 2100

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2900 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G78 MP22
Архитектура Bifrost Vallhall 2
Частота GPU 572 МГц -
Вычислительных блоков 18 22
Шейдерных блоков 288 352
FLOPS 658 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1800 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Ys
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Декабрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 -

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