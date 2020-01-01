Exynos 9810 против Exynos 8890
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Exynos 8890 (Mali-T880 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
55
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
57
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
- Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 178K
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- На 26% выше частота процессора (2900 против 2300 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 8890
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +83%
687
375
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +56%
2043
1310
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +77%
316931
178605
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Exynos 8890
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|384 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Mali-T880 MP12
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|572 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|18
|12
|Шейдерных блоков
|288
|192
|FLOPS
|658 Гфлопс
|249 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 26.82 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2400
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|Сайт Samsung Exynos 8890
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