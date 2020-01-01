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Exynos 9810 против Exynos 8890

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Exynos 8890
Exynos 8890

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Exynos 8890 (Mali-T880 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 178K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 26% выше частота процессора (2900 против 2300 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +83%
687
Exynos 8890
375
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +56%
2043
Exynos 8890
1310
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +77%
316931
Exynos 8890
178605

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Exynos 8890

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 384 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-T880 MP12
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 572 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 18 12
Шейдерных блоков 288 192
FLOPS 658 Гфлопс 249 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 26.82 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2400
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Ноябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Samsung Exynos 8890

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Комментарии

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