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Exynos 9810 против Exynos 8895

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Exynos 8895
Exynos 8895

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Exynos 8895 (Mali-G71 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Показывает на 89% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 8 – 318K vs 176K
  • На 25% выше частота процессора (2900 против 2314 МГц
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • На 8% выше пропускная способность памяти (29 против 26.82 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +82%
691
Exynos 8895
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +27%
2022
Exynos 8895
1595
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +81%
318011
Exynos 8895
176117

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Exynos 8895

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2314 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G71 MP20
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Ядер 18 20
FLOPS 658 Гфлопс 349 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 28МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 kHz/24 bit

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Февраль 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Samsung Exynos 8895

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15 (88.2%)
2 (11.8%)
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Комментарии

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