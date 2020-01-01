Exynos 9810 против Exynos 8895
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Exynos 8895 (Mali-G71 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
35
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
55
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
57
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- Показывает на 89% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 8 – 318K vs 176K
- На 25% выше частота процессора (2900 против 2314 МГц
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- На 8% выше пропускная способность памяти (29 против 26.82 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +82%
691
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +27%
2022
1595
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +81%
318011
176117
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2314 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Mali-G71 MP20
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|Ядер
|18
|20
|FLOPS
|658 Гфлопс
|349 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|4096 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 28МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|192 kHz/24 bit
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Февраль 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|Сайт Samsung Exynos 8895
Опрос
15 (88.2%)
2 (11.8%)
Всего проголосовало: 17
Сравнения с конкурентами
- Samsung Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 855
- Samsung Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845
- Samsung Exynos 9810 и Exynos 9820
- Samsung Exynos 9810 и Exynos 9825
- Samsung Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 835
- Samsung Exynos 8895 и Qualcomm Snapdragon 855
- Samsung Exynos 8895 и Qualcomm Snapdragon 710
- Samsung Exynos 8895 и Qualcomm Snapdragon 670
- Samsung Exynos 8895 и Qualcomm Snapdragon 660