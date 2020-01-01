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Exynos 9810 против Exynos 9611

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Exynos 9611
Exynos 9611

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Exynos 9611 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 318K vs 183K
  • На 26% выше частота процессора (2900 против 2300 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +110%
691
Exynos 9611
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +67%
2022
Exynos 9611
1209
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +73%
318011
Exynos 9611
183843

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Exynos 9611

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G72 MP3
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Ядер 18 3
FLOPS 658 Гфлопс 259 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Samsung Exynos 9611

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46 (71.9%)
18 (28.1%)
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Комментарии

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