Exynos 9810 против Exynos 9611
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Exynos 9611 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
55
23
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
66
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
58
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 318K vs 183K
- На 26% выше частота процессора (2900 против 2300 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 9611
- Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +110%
691
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +67%
2022
1209
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810 +73%
318011
183843
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Ядер
|18
|3
|FLOPS
|658 Гфлопс
|259 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|Сайт Samsung Exynos 9611
Опрос
46 (71.9%)
18 (28.1%)
Всего проголосовало: 64
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