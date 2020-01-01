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Exynos 9810 против Exynos 980

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Exynos 980
Exynos 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Exynos 980 (Mali G76MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • На 32% выше частота процессора (2900 против 2200 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Показывает на 14% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 332K vs 318K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810
691
Exynos 980 +1%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +7%
2022
Exynos 980
1883
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
318011
Exynos 980 +5%
332752

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Exynos 980

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali G76MP5
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Ядер 18 5
Количество ALU - 80
FLOPS 658 Гфлопс 576 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE Exynos 5123
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 2550 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 1280 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Samsung Exynos 980

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29 (64.4%)
16 (35.6%)
Всего проголосовало: 45

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Комментарии

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