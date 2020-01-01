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Exynos 9820 против A10 Fusion

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9820 (Mali G76 MP12) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Показывает в 8.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 8 – 394K vs 250K
  • На 15% выше частота процессора (2700 против 2340 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +8%
843
A10 Fusion
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820 +65%
2327
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +57%
394150
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2700 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 192 КБ 64 КБ
Кэш L2 1 МБ 3 МБ
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 16 нм
Количество транзисторов - 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 PowerVR GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 600 МГц 900 МГц
Ядер 12 6
FLOPS 943 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 -

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