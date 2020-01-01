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Exynos 9820 против A12X Bionic

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
A12X Bionic
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • На 8% выше частота процессора (2700 против 2500 МГц
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 394K
  • Показывает на 38% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820
843
A12X Bionic +33%
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820
2327
A12X Bionic +99%
4640
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820
394150
A12X Bionic +60%
631952

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 192 КБ 2048 КБ
Кэш L2 1 МБ 8 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 600 МГц -
Ядер 12 7
FLOPS 943 Гфлопс 1300 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 64 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 31 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 -

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Комментарии

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