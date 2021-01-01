Exynos 9820 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9820 (Mali G76 MP12) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
65
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
56
95
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
67
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
64
97
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9820
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 534K
- Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
- На 19% выше частота процессора (3200 против 2700 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|136700
|214698
|GPU
|184287
|324552
|Memory
|90007
|167472
|UX
|117097
|132953
|Total score
|534667
|840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
848
A15 Bionic +108%
1764
Multi-Core Score
2331
A15 Bionic +109%
4862
|Image compression
|108.8 Mpixels/s
|-
|Face detection
|20.7 images/s
|-
|Speech recognition
|47.5 words/s
|-
|Machine learning
|46.4 images/s
|-
|Camera shooting
|19.1 images/s
|-
|HTML 5
|2.04 Mnodes/s
|-
|SQLite
|612.4 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2700 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L1
|192 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Apple GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|12
|5
|Шейдерных блоков
|192
|-
|FLOPS
|943 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|-
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9820
|-
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