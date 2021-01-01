Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9820 vs A15 Bionic – что лучше?

Exynos 9820 против A15 Bionic

Exynos 9820
VS
A15 Bionic
Exynos 9820
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9820 (Mali G76 MP12) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 534K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • На 19% выше частота процессора (3200 против 2700 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9820
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9820
534667
A15 Bionic +57%
840854
CPU 136700 214698
GPU 184287 324552
Memory 90007 167472
UX 117097 132953
Total score 534667 840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9820
848
A15 Bionic +108%
1764
Multi-Core Score
Exynos 9820
2331
A15 Bionic +109%
4862
Image compression 108.8 Mpixels/s -
Face detection 20.7 images/s -
Speech recognition 47.5 words/s -
Machine learning 46.4 images/s -
Camera shooting 19.1 images/s -
HTML 5 2.04 Mnodes/s -
SQLite 612.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2700 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ 8 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 600 МГц -
Вычислительных блоков 12 5
Шейдерных блоков 192 -
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W05
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 9820 и Qualcomm Snapdragon 730
2. Samsung Exynos 9820 и Qualcomm Snapdragon 765G
3. Samsung Exynos 9820 и Qualcomm Snapdragon 855
4. Samsung Exynos 9820 и Exynos 9825
5. Samsung Exynos 9820 и Qualcomm Snapdragon 750G
6. Apple A15 Bionic и A13 Bionic
7. Apple A15 Bionic и Qualcomm Snapdragon 870
8. Apple A15 Bionic и MediaTek Dimensity 1200
9. Apple A15 Bionic и Qualcomm Snapdragon 888 Plus

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A15 Bionic с Exynos 9820, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры