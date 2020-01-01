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Exynos 9820 против Kirin 820

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Показывает на 45% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 14% выше частота процессора (2700 против 2360 МГц
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 394K vs 378K
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +30%
843
Kirin 820
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820
2327
Kirin 820 +10%
2552
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +4%
394150
Kirin 820
378589

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali G-57 MP6
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 600 МГц -
Ядер 12 6
FLOPS 943 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Март 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 -

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Комментарии

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