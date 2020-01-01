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Exynos 9820 против Kirin 9000E

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Kirin 9000E
Kirin 9000E

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 396K
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • На 41% выше пропускная способность памяти (44 против 31.1 Гбит/с)
  • На 16% выше частота процессора (3130 против 2700 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820
842
Kirin 9000E +18%
997
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820
2330
Kirin 9000E +56%
3643
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820
396526
Kirin 9000E +64%
651115

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Kirin 9000E

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G78 MP22
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 600 МГц -
Вычислительных блоков 12 22
Шейдерных блоков 192 352
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 20 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт HiSilicon Kirin 9000E

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