Exynos 9820 против Kirin 9000E
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
61
88
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
46
77
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
70
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
59
85
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
- Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 396K
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- На 41% выше пропускная способность памяти (44 против 31.1 Гбит/с)
- На 16% выше частота процессора (3130 против 2700 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
842
Kirin 9000E +18%
997
Geekbench 5 (многоядерный)
2330
Kirin 9000E +56%
3643
AnTuTu Benchmark 8
396526
Kirin 9000E +64%
651115
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Kirin 9000E
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|192 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15.3 млрд.
|TDP
|9 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Mali-G78 MP22
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|12
|22
|Шейдерных блоков
|192
|352
|FLOPS
|943 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9820
|Сайт HiSilicon Kirin 9000E
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