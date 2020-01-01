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Exynos 9820 против Kirin 960

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 394K vs 218K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • На 14% выше частота процессора (2700 против 2360 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
  • На 8% выше пропускная способность памяти (31.1 против 28.8 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Выше частота графического ускорителя (на 73%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +122%
843
Kirin 960
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820 +46%
2327
Kirin 960
1593
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +80%
394150
Kirin 960
218909

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 192 КБ 64 КБ
Кэш L2 1 МБ 4 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G71 MP8
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 1037 МГц
Ядер 12 8
FLOPS 943 Гфлопс 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 28.8 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Октябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 -

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