Exynos 9820 против Kirin 960
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
67
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9820
- Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 394K vs 218K
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- На 14% выше частота процессора (2700 против 2360 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
- На 8% выше пропускная способность памяти (31.1 против 28.8 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- Выше частота графического ускорителя (на 73%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +122%
843
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820 +46%
2327
1593
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +80%
394150
218909
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|192 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|4 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Mali-G71 MP8
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|600 МГц
|1037 МГц
|Ядер
|12
|8
|FLOPS
|943 Гфлопс
|282 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.3
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|До 28.8 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|2x 16МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Октябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9820
|-
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