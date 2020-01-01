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Exynos 9820 против Kirin 980

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Показывает на 36% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +21%
843
Kirin 980
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820
2327
Kirin 980 +7%
2486
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820
394150
Kirin 980 +2%
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 192 КБ 512 КБ
Кэш L2 1 МБ 512 КБ
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali G76 MP10
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 720 МГц
Ядер 12 10
FLOPS 943 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Август 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт HiSilicon Kirin 980

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