Exynos 9820 против Kirin 980
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
67
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
71
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
65
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9820
- Показывает на 36% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
- На 2 МБ больше кэша третьего уровня
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +21%
843
696
Geekbench 5 (многоядерный)
2327
Kirin 980 +7%
2486
AnTuTu Benchmark 8
394150
Kirin 980 +2%
403506
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|192 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|512 КБ
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Mali G76 MP10
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|600 МГц
|720 МГц
|Ядер
|12
|10
|FLOPS
|943 Гфлопс
|691 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Август 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9820
|Сайт HiSilicon Kirin 980
Опрос
35 (28.7%)
87 (71.3%)
Всего проголосовало: 122
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