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Exynos 9820 против Kirin 990 (5G)

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Kirin 990 (5G)
Kirin 990 (5G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Показывает на 5% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 503K vs 394K
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)
  • На 6% выше частота процессора (2860 против 2700 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820
2327
Kirin 990 (5G) +34%
3122
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820
394150
Kirin 990 (5G) +28%
503438

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Kirin 990 (5G)

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ 512 КБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali G76 MP16
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 700 МГц
Ядер 12 16
FLOPS 943 Гфлопс 896 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 2300 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Октябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)

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Комментарии

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