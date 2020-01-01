Exynos 9820 против Dimensity 1000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
61
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
67
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
- Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 508K vs 394K
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +6%
843
797
Geekbench 5 (многоядерный)
2327
Dimensity 1000 +32%
3071
AnTuTu Benchmark 8
394150
Dimensity 1000 +29%
508853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|192 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Mali-G77 MP9
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Ядер
|12
|9
|FLOPS
|943 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|До 29.87 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 4700 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 2300 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9820
|Сайт MediaTek Dimensity 1000
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