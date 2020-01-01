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Exynos 9820 против Dimensity 1000

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Dimensity 1000
Dimensity 1000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 508K vs 394K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820
2327
Dimensity 1000 +32%
3071
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820
394150
Dimensity 1000 +29%
508853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Dimensity 1000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G77 MP9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 600 МГц -
Ядер 12 9
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 29.87 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 20
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 2300 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Ноябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт MediaTek Dimensity 1000

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Комментарии

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