Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9820 vs Dimensity 1100 – что лучше?

Exynos 9820 против Dimensity 1100

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Dimensity 1100
Dimensity 1100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 581K vs 393K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9820
vs
Dimensity 1100

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9820
393131
Dimensity 1100 +48%
581794
CPU 124711 -
GPU 159835 -
Memory 60833 -
UX 51477 -
Total score 393131 581794

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 108.8 Mpixels/s -
Face detection 20.7 images/s -
Speech recognition 47.5 words/s -
Machine learning 46.4 images/s -
Camera shooting 19.1 images/s -
HTML 5 2.04 Mnodes/s -
SQLite 612.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Dimensity 1100

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 6 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 600 МГц -
Вычислительных блоков 12 9
Шейдерных блоков 192 -
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 32МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Январь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт MediaTek Dimensity 1100

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Exynos 9820 против Snapdragon 730
2. Exynos 9820 против Snapdragon 855
3. Exynos 9820 против Exynos 9825
4. Exynos 9820 против Snapdragon 888
5. Exynos 9820 против A12 Bionic
6. Dimensity 1100 против Snapdragon 865
7. Dimensity 1100 против Dimensity 1000
8. Dimensity 1100 против Dimensity 1000 Plus
9. Dimensity 1100 против Exynos 2100

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 1100 с Exynos 9820, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях