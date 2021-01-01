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Exynos 9820 против Dimensity 810

Exynos 9820
VS
Dimensity 810
Exynos 9820
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • На 82% выше пропускная способность памяти (31.1 против 17.07 Гбит/с)
  • На 13% выше частота процессора (2700 против 2400 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9820
vs
Dimensity 810

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9820
387359
Dimensity 810
387551
CPU 124711 -
GPU 159835 -
Memory 60833 -
UX 51477 -
Total score 387359 387551
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9820 +27%
829
Dimensity 810
652
Multi-Core Score
Exynos 9820
2298
Dimensity 810 +6%
2441
Image compression 108.8 Mpixels/s -
Face detection 20.7 images/s -
Speech recognition 47.5 words/s -
Machine learning 46.4 images/s -
Camera shooting 19.1 images/s -
HTML 5 2.04 Mnodes/s -
SQLite 612.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 192 КБ 512 КБ
Кэш L2 1 МБ 1 МБ
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Техпроцесс 8 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 9 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 600 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 12 4
Шейдерных блоков 192 60
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Август 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт MediaTek Dimensity 810

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Комментарии

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