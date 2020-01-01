Exynos 9820 против Dimensity 820
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Dimensity 820 ( Mali-G57 MC5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
63
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
68
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9820
- Показывает в 13.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 82% выше пропускная способность памяти (31.1 против 17.07 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Dimensity 820
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +28%
843
657
Geekbench 5 (многоядерный)
2327
Dimensity 820 +15%
2678
AnTuTu Benchmark 8
394150
Dimensity 820 +3%
406574
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|192 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Mali-G57 MC5
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|600 МГц
|650 МГц
|Ядер
|12
|5
|FLOPS
|943 Гфлопс
|70 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Май 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6875
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9820
|Сайт MediaTek Dimensity 820
Опрос
5 (35.7%)
9 (64.3%)
Всего проголосовало: 14
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