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Exynos 9820 против Dimensity 920

Exynos 9820
VS
Dimensity 920
Exynos 9820
Dimensity 920

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • На 41% выше пропускная способность памяти (31.1 против 22.07 Гбит/с)
  • На 8% выше частота процессора (2700 против 2500 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
  • Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 8 – 489K vs 385K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9820
vs
Dimensity 920

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9820
385683
Dimensity 920 +27%
489626
CPU 124711 -
GPU 159835 -
Memory 60833 -
UX 51477 -
Total score 385683 489626
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 9820
2271
Dimensity 920 +13%
2570
Image compression 108.8 Mpixels/s -
Face detection 20.7 images/s -
Speech recognition 47.5 words/s -
Machine learning 46.4 images/s -
Camera shooting 19.1 images/s -
HTML 5 2.04 Mnodes/s -
SQLite 612.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Dimensity 920

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 9 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G68 MC4
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 600 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 12 4
Шейдерных блоков 192 60
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 22.07 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Август 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт MediaTek Dimensity 920

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Комментарии

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