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Exynos 9820 против Helio G90

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Helio G90
Helio G90

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Helio G90 (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 8 – 394K vs 225K
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • На 35% выше частота процессора (2700 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio G90
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +63%
843
Helio G90
516
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820 +41%
2327
Helio G90
1652
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +75%
394150
Helio G90
225534

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Helio G90

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G76MC4
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 720 МГц
Ядер 12 4
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Июль 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт MediaTek Helio G90

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