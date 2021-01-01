Exynos 9820 против Helio G96
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
61
42
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
56
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
67
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
62
43
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9820
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 55%) баллов в AnTuTu 9 – 532K vs 343K
- На 32% выше частота процессора (2700 против 2050 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G96
- Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 42%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|136700
|98570
|GPU
|184287
|76840
|Memory
|90007
|70017
|UX
|117097
|94023
|Total score
|532673
|343803
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 9820 +55%
850
548
Multi-Core Score
Exynos 9820 +22%
2336
1914
|Image compression
|108.8 Mpixels/s
|-
|Face detection
|20.7 images/s
|-
|Speech recognition
|47.5 words/s
|-
|Machine learning
|46.4 images/s
|-
|Camera shooting
|19.1 images/s
|-
|HTML 5
|2.04 Mnodes/s
|-
|SQLite
|612.4 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Helio G96
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|192 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Mali G57 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|600 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|2
|Шейдерных блоков
|192
|32
|FLOPS
|652 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9820
|MT6781
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9820
|Сайт MediaTek Helio G96
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