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Exynos 9820 против Helio G96

Exynos 9820
VS
Helio G96
Exynos 9820
Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 55%) баллов в AnTuTu 9 – 532K vs 343K
  • На 32% выше частота процессора (2700 против 2050 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9820
vs
Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9820 +55%
532673
Helio G96
343803
CPU 136700 98570
GPU 184287 76840
Memory 90007 70017
UX 117097 94023
Total score 532673 343803
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9820 +55%
850
Helio G96
548
Multi-Core Score
Exynos 9820 +22%
2336
Helio G96
1914
Image compression 108.8 Mpixels/s -
Face detection 20.7 images/s -
Speech recognition 47.5 words/s -
Machine learning 46.4 images/s -
Camera shooting 19.1 images/s -
HTML 5 2.04 Mnodes/s -
SQLite 612.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 12 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 600 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 12 2
Шейдерных блоков 192 32
FLOPS 652 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Июнь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели S5E9820 MT6781
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт MediaTek Helio G96

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