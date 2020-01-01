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Exynos 9820 против Helio P70

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Helio P70
Helio P70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 394K vs 192K
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • На 29% выше частота процессора (2700 против 2100 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +182%
843
Helio P70
299
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820 +67%
2327
Helio P70
1395
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +105%
394150
Helio P70
192309

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Helio P70

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G72 MP3
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 900 МГц
Ядер 12 3
FLOPS 943 Гфлопс 255 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да NeuroPilot
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт MediaTek Helio P70

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Комментарии

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