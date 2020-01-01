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Exynos 9820 против Snapdragon 665

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Snapdragon 665
Snapdragon 665

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 396K vs 145K
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (8 против 11 нанометров)
  • На 23% выше частота процессора (2700 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +167%
842
Snapdragon 665
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820 +70%
2330
Snapdragon 665
1371
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +172%
396526
Snapdragon 665
145850

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Snapdragon 665

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 11 нм
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Adreno 610
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 12 2
Шейдерных блоков 192 96
FLOPS 943 Гфлопс 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 686
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Апрель 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM6125
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт Qualcomm Snapdragon 665

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Комментарии

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