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Exynos 9820 против Snapdragon 675

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Snapdragon 675
Snapdragon 675

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 675 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 90%) баллов в AnTuTu 8 – 394K vs 207K
  • На 35% выше частота процессора (2700 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (8 против 11 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820 +66%
2327
Snapdragon 675
1401
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +90%
394150
Snapdragon 675
207848

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Snapdragon 675

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 192 КБ 16 КБ
Кэш L2 1 МБ 256 КБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 11 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Adreno 612
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 600 МГц 700-750 МГц
Ядер 12 -
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 685
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит

Связь и сети

Модем - X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM675
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт Qualcomm Snapdragon 675

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