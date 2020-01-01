Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9820 vs Snapdragon 678 – что лучше?

Exynos 9820 против Snapdragon 678

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Snapdragon 678
Snapdragon 678

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 678 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 396K vs 217K
  • На 35% выше частота процессора (2700 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (8 против 11 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820 +65%
2314
Snapdragon 678
1400
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +82%
396262
Snapdragon 678
217188

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Snapdragon 678

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 192 КБ 16 КБ
Кэш L2 1 МБ 256 КБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 11 нм
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Adreno 612
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 600 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 12 2
Шейдерных блоков 192 96
FLOPS 943 Гфлопс 354 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 685
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем - X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Декабрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM678
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 855
2. Samsung Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 730
3. Samsung Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 865
4. Samsung Exynos 9820 или Samsung Exynos 990
5. Samsung Exynos 9820 или Apple A12X Bionic
6. Qualcomm Snapdragon 678 или Qualcomm Snapdragon 675

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 678 с Exynos 9820, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях