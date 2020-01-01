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Exynos 9820 против Snapdragon 690

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Snapdragon 690
Snapdragon 690

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 690 (Adreno 619L). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.1 против 14.9 Гбит/с)
  • На 35% выше частота процессора (2700 против 2000 МГц
  • Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 8 – 394K vs 323K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820 +28%
2327
Snapdragon 690
1820
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +22%
394150
Snapdragon 690
323200

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Snapdragon 690

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 8 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Adreno 619L
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 600 МГц -
Ядер 12 -
Количество ALU - 128
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 692
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X51
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Июнь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM6350
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт Qualcomm Snapdragon 690

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