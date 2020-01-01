Exynos 9820 против Snapdragon 690
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 690 (Adreno 619L). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
61
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
46
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
70
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
59
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9820
- В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.1 против 14.9 Гбит/с)
- На 35% выше частота процессора (2700 против 2000 МГц
- Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 8 – 394K vs 323K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +34%
843
627
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820 +28%
2327
1820
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +22%
394150
323200
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|192 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Adreno 619L
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Ядер
|12
|-
|Количество ALU
|-
|128
|FLOPS
|943 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 692
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM6350
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9820
|Сайт Qualcomm Snapdragon 690
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