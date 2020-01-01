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Exynos 9820 против Snapdragon 712

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Snapdragon 712
Snapdragon 712

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (31.1 против 13.91 Гбит/с)
  • На 1 МБ больше кэша третьего уровня
  • Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 8 – 394K vs 225K
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • На 17% выше частота процессора (2700 против 2300 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 9%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +106%
843
Snapdragon 712
409
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820 +52%
2327
Snapdragon 712
1533
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +75%
394150
Snapdragon 712
225395

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Snapdragon 712

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ 1 МБ
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Adreno 616
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 600 МГц 550 МГц
Ядер 12 -
Количество ALU - 128
FLOPS 943 Гфлопс 310 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Qualcomm Hexagon 685 DSP
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Февраль 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM712
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт Qualcomm Snapdragon 712

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