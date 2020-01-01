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Exynos 9820 против Snapdragon 845

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Snapdragon 845
Snapdragon 845

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Показывает на 30% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 394K vs 360K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820 +33%
2327
Snapdragon 845
1750
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +9%
394150
Snapdragon 845
360535

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Snapdragon 845

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 192 КБ 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 1 МБ
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Adreno 630
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 600 МГц 710 МГц
Ядер 12 -
Количество ALU - 256
FLOPS 943 Гфлопс 727 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 685
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV DSD 32-бит/384 кГц

Связь и сети

Модем - X20 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Декабрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - SDM845
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт Qualcomm Snapdragon 845

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37 (63.8%)
21 (36.2%)
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