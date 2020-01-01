Exynos 9820 против Snapdragon 845
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
67
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9820
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- Показывает на 30% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 394K vs 360K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +89%
843
445
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820 +33%
2327
1750
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +9%
394150
360535
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|192 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|1 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Adreno 630
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|600 МГц
|710 МГц
|Ядер
|12
|-
|Количество ALU
|-
|256
|FLOPS
|943 Гфлопс
|727 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|DSD 32-бит/384 кГц
Связь и сети
|Модем
|-
|X20 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Декабрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|SDM845
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9820
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
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