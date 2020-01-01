Exynos 9820 против Snapdragon 865
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
67
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
- На 2 МБ больше кэша третьего уровня
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 8 – 598K vs 394K
- На 41% выше пропускная способность памяти (44 против 31.1 Гбит/с)
- Показывает на 30% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- На 5% выше частота процессора (2840 против 2700 МГц
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
843
Snapdragon 865 +12%
948
Geekbench 5 (многоядерный)
2327
Snapdragon 865 +49%
3466
AnTuTu Benchmark 8
394150
Snapdragon 865 +52%
598555
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2840 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|192 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|1 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Adreno 650
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|600 МГц
|587 МГц
|Ядер
|12
|-
|Количество ALU
|-
|512
|FLOPS
|943 Гфлопс
|1228 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 698
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 200МП, 2x 25МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X55
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 2000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Декабрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|SM8250
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9820
|Сайт Qualcomm Snapdragon 865
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