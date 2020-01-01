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Exynos 9820 против Exynos 1080

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Exynos 1080
Exynos 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 395K
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820
395074
Exynos 1080 +69%
669037

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Exynos 1080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 5 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G78 MP10
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 600 МГц -
Ядер 12 10
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Processor
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Ноябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 -

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Комментарии

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