Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9820 vs Exynos 8895 – что лучше?

Exynos 9820 против Exynos 8895

Exynos 9820
Exynos 9820
VS
Exynos 8895
Exynos 8895

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Exynos 8895 (Mali-G71 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 394K vs 176K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • На 17% выше частота процессора (2700 против 2314 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • На 7% выше пропускная способность памяти (31.1 против 29 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9820 +122%
843
Exynos 8895
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9820 +46%
2327
Exynos 8895
1595
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9820 +124%
394150
Exynos 8895
176117

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Exynos 8895

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2314 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 192 КБ 64 КБ
Кэш L2 1 МБ 2 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G71 MP20
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 900 МГц
Ядер 12 20
FLOPS 943 Гфлопс 349 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 28МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 kHz/24 bit

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Февраль 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт Samsung Exynos 8895

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
7 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 7

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Exynos 8895 с Exynos 9820, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях