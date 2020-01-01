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Exynos 9825 против A11 Bionic

Exynos 9825
Exynos 9825
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9825 (Mali G76 MP12) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 455K vs 316K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 14% выше частота процессора (2730 против 2390 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9825
779
A11 Bionic +21%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825 +2%
2401
A11 Bionic
2346
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825 +44%
455204
A11 Bionic
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2730 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 600 МГц -
Ядер 12 3
FLOPS 943 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 -

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Комментарии

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