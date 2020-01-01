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Exynos 9825 против A14 Bionic

Exynos 9825
Exynos 9825
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9825 (Mali G76 MP12) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 455K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 14% выше частота процессора (3100 против 2730 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9825
779
A14 Bionic +106%
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825
2401
A14 Bionic +72%
4133
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825
455204
A14 Bionic +27%
579122

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2730 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. 11.8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 600 МГц -
Ядер 12 4
FLOPS 943 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 -

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Комментарии

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