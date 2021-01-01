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Exynos 9825 против A15 Bionic

Exynos 9825
VS
A15 Bionic
Exynos 9825
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9825 (Mali G76 MP12) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 503K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • На 17% выше частота процессора (3200 против 2730 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9825
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9825
503169
A15 Bionic +67%
840854
CPU 124478 214698
GPU 156790 324552
Memory 111565 167472
UX 109886 132953
Total score 503169 840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9825
781
A15 Bionic +126%
1764
Multi-Core Score
Exynos 9825
2446
A15 Bionic +99%
4862

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2730 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. 15 млрд.
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 600 МГц -
Вычислительных блоков 12 5
Шейдерных блоков 192 -
FLOPS 652 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W05
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 -

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Комментарии

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