Exynos 9825 против Kirin 820
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
69
61
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
54
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
74
63
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9825
- Показывает на 45% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 16% выше частота процессора (2730 против 2360 МГц
- Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 8 – 455K vs 378K
Преимущества Hisilicon Kirin 820
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9825 +20%
779
650
Geekbench 5 (многоядерный)
2401
Kirin 820 +6%
2552
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825 +20%
455204
378589
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|8.5 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Mali G-57 MP6
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Ядер
|12
|6
|FLOPS
|943 Гфлопс
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Март 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9825
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Сравнения с конкурентами
- HiSilicon Kirin 980 против Samsung Exynos 9825
- Apple A13 Bionic против Samsung Exynos 9825
- HiSilicon Kirin 990 (5G) против Samsung Exynos 9825
- Apple A12 Bionic против Samsung Exynos 9825
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus против Samsung Exynos 9825
- HiSilicon Kirin 980 против Hisilicon Kirin 820
- Qualcomm Snapdragon 712 против Hisilicon Kirin 820
- Qualcomm Snapdragon 765G против Hisilicon Kirin 820
- HiSilicon Kirin 970 против Hisilicon Kirin 820
- Qualcomm Snapdragon 765 против Hisilicon Kirin 820