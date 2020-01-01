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Exynos 9825 против Kirin 820

Exynos 9825
Exynos 9825
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • Показывает на 45% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 16% выше частота процессора (2730 против 2360 МГц
  • Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 8 – 455K vs 378K
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9825 +20%
779
Kirin 820
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825
2401
Kirin 820 +6%
2552
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825 +20%
455204
Kirin 820
378589

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali G-57 MP6
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 600 МГц -
Ядер 12 6
FLOPS 943 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Март 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 -

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Комментарии

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