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Exynos 9825 против Kirin 970

Exynos 9825
Exynos 9825
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 94%) баллов в AnTuTu 8 – 455K vs 235K
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 16% выше частота процессора (2730 против 2360 МГц
  • На 7% выше пропускная способность памяти (31.1 против 29 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Выше частота графического ускорителя (на 24%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9825 +99%
779
Kirin 970
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825 +72%
2401
Kirin 970
1392
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825 +94%
455204
Kirin 970
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 2 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali G72 MP12
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 746 МГц
Ядер 12 12
FLOPS 943 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт HiSilicon Kirin 970

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