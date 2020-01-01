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Exynos 9825 против Kirin 980

Exynos 9825
Exynos 9825
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • Показывает на 36% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 5% выше частота процессора (2730 против 2600 МГц
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 455K vs 403K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9825 +12%
779
Kirin 980
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825
2401
Kirin 980 +4%
2486
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825 +13%
455204
Kirin 980
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 512 КБ
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali G76 MP10
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 720 МГц
Ядер 12 10
FLOPS 943 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Август 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт HiSilicon Kirin 980

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