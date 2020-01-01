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Exynos 9825 против Kirin 990 (5G)

Exynos 9825
Exynos 9825
VS
Kirin 990 (5G)
Kirin 990 (5G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • Показывает на 5% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)
  • Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 503K vs 455K
  • На 5% выше частота процессора (2860 против 2730 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825
2401
Kirin 990 (5G) +30%
3122
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825
455204
Kirin 990 (5G) +11%
503438

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Kirin 990 (5G)

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ 512 КБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. 8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali G76 MP16
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 700 МГц
Ядер 12 16
FLOPS 943 Гфлопс 896 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП -
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 2300 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Октябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)

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Комментарии

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