Exynos 9825 против Kirin 990 (5G)
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
70
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
75
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9825
- Показывает на 5% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
- Выше частота графического ускорителя (на 17%)
- Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 503K vs 455K
- На 5% выше частота процессора (2860 против 2730 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9825 +1%
779
768
Geekbench 5 (многоядерный)
2401
Kirin 990 (5G) +30%
3122
AnTuTu Benchmark 8
455204
Kirin 990 (5G) +11%
503438
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2860 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|512 КБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|8.5 млрд.
|8 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Mali G76 MP16
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|600 МГц
|700 МГц
|Ядер
|12
|16
|FLOPS
|943 Гфлопс
|896 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5G
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 2300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Октябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9825
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)
Опрос
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