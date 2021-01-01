Exynos 9825 против Dimensity 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
62
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
58
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
65
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9825
- На 2 МБ больше кэша третьего уровня
- На 82% выше пропускная способность памяти (31.1 против 17.07 Гбит/с)
- Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 8 – 448K vs 387K
- На 14% выше частота процессора (2730 против 2400 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 810
- Выше частота графического ускорителя (на 42%)
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|132299
|-
|GPU
|173903
|-
|Memory
|84417
|-
|UX
|65501
|-
|Total score
|448946
|387551
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 9825 +17%
762
652
Multi-Core Score
2369
Dimensity 810 +3%
2441
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Dimensity 810
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|1 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|8.5 млрд.
|12 млрд.
|TDP
|9 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|600 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|4
|Шейдерных блоков
|192
|60
|FLOPS
|652 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Август 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9825
|Сайт MediaTek Dimensity 810
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