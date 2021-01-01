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Exynos 9825 против Dimensity 810

Exynos 9825
VS
Dimensity 810
Exynos 9825
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • На 82% выше пропускная способность памяти (31.1 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 8 – 448K vs 387K
  • На 14% выше частота процессора (2730 против 2400 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9825
vs
Dimensity 810

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9825 +16%
448946
Dimensity 810
387551
CPU 132299 -
GPU 173903 -
Memory 84417 -
UX 65501 -
Total score 448946 387551
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9825 +17%
762
Dimensity 810
652
Multi-Core Score
Exynos 9825
2369
Dimensity 810 +3%
2441

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Техпроцесс 7 нм 6 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. 12 млрд.
TDP 9 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 600 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 12 4
Шейдерных блоков 192 60
FLOPS 652 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Август 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт MediaTek Dimensity 810

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Комментарии

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