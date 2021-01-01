Exynos 9825 против Dimensity 900
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
67
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
46
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
63
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9825
- На 14% выше частота процессора (2730 против 2400 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 900
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
- Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 459K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|132299
|-
|GPU
|173903
|-
|Memory
|84417
|-
|UX
|65501
|-
|Total score
|459391
|487978
GeekBench 5
Single-Core Score
772
Multi-Core Score
2401
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Dimensity 900
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|8.5 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|12
|4
|Шейдерных блоков
|192
|-
|FLOPS
|943 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Май 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6877
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9825
|Сайт MediaTek Dimensity 900
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