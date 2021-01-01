Exynos 9825 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
49
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9825
- Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 9 – 506K vs 196K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 37% выше частота процессора (2730 против 2000 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G88
- Выше частота графического ускорителя (на 67%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|124478
|65730
|GPU
|156790
|42693
|Memory
|111565
|42099
|UX
|109886
|44322
|Total score
|506230
|196635
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 9825 +126%
772
342
Multi-Core Score
Exynos 9825 +83%
2416
1321
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|8.5 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|600 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|2
|Шейдерных блоков
|192
|32
|FLOPS
|652 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9825
|MT6769H
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9825
|Сайт MediaTek Helio G88
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