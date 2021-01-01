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Exynos 9825 против Helio G88

Exynos 9825
VS
Helio G88
Exynos 9825
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 9 – 506K vs 196K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 37% выше частота процессора (2730 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Выше частота графического ускорителя (на 67%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9825
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9825 +157%
506230
Helio G88
196635
CPU 124478 65730
GPU 156790 42693
Memory 111565 42099
UX 109886 44322
Total score 506230 196635
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9825 +126%
772
Helio G88
342
Multi-Core Score
Exynos 9825 +83%
2416
Helio G88
1321

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G52 MC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 12 2
Шейдерных блоков 192 32
FLOPS 652 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Июнь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели S5E9825 MT6769H
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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