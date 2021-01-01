Exynos 9825 против Helio G90
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Helio G90 (Mali-G76 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
64
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
58
24
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
66
40
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9825
- Показывает в 5.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 450K vs 221K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 37% выше частота процессора (2730 против 2000 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G90
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|132299
|-
|GPU
|173903
|-
|Memory
|84417
|-
|UX
|65501
|-
|Total score
|450354
|221294
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 9825 +49%
754
506
Multi-Core Score
Exynos 9825 +46%
2354
1613
|Image compression
|-
|96.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|14 images/s
|Speech recognition
|-
|30.9 words/s
|Machine learning
|-
|26.1 images/s
|Camera shooting
|-
|13.2 images/s
|HTML 5
|-
|1.9 Mnodes/s
|SQLite
|-
|499.9 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Helio G90
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|8.5 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Mali-G76 MC4
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|600 МГц
|720 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|4
|Шейдерных блоков
|192
|64
|FLOPS
|943 Гфлопс
|172.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 24МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6785
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9825
|Сайт MediaTek Helio G90
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