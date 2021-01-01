Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9825 vs Helio G90 – что лучше?

Exynos 9825 против Helio G90

Exynos 9825
VS
Helio G90
Exynos 9825
Helio G90

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Helio G90 (Mali-G76 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • Показывает в 5.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 450K vs 221K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 37% выше частота процессора (2730 против 2000 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G90
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9825
vs
Helio G90

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9825 +104%
450354
Helio G90
221294
CPU 132299 -
GPU 173903 -
Memory 84417 -
UX 65501 -
Total score 450354 221294
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9825 +49%
754
Helio G90
506
Multi-Core Score
Exynos 9825 +46%
2354
Helio G90
1613
Image compression - 96.4 Mpixels/s
Face detection - 14 images/s
Speech recognition - 30.9 words/s
Machine learning - 26.1 images/s
Camera shooting - 13.2 images/s
HTML 5 - 1.9 Mnodes/s
SQLite - 499.9 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Helio G90

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. -
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G76 MC4
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 12 4
Шейдерных блоков 192 64
FLOPS 943 Гфлопс 172.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Июль 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6785
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт MediaTek Helio G90

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 9825 vs Qualcomm Snapdragon 855
2. Samsung Exynos 9825 vs Exynos 9820
3. Samsung Exynos 9825 vs HiSilicon Kirin 990 (5G)
4. Samsung Exynos 9825 vs Qualcomm Snapdragon 888
5. Samsung Exynos 9825 vs Apple A12 Bionic
6. MediaTek Helio G90 vs Qualcomm Snapdragon 730
7. MediaTek Helio G90 vs Samsung Exynos 9611
8. MediaTek Helio G90 vs Qualcomm Snapdragon 855
9. MediaTek Helio G90 vs Qualcomm Snapdragon 665
10. MediaTek Helio G90 vs Helio G90T

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G90 с Exynos 9825, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях