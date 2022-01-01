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Exynos 9825 против Helio P95

Exynos 9825
VS
Helio P95
Exynos 9825
Helio P95

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Helio P95 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.4 раза выше пропускная способность памяти (33.4 против 13.91 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 9 – 506K vs 276K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 24% выше частота процессора (2730 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Helio P95
  • Выше частота графического ускорителя (на 29%)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9825
vs
Helio P95

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9825 +83%
506339
Helio P95
276017
CPU 129593 89930
GPU 167556 74790
Memory 106816 50957
UX 102590 61405
Total score 506339 276017
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9825 +88%
769
Helio P95
410
Multi-Core Score
Exynos 9825 +58%
2377
Helio P95
1501
Image compression - 93.6 Mpixels/s
Face detection - 14.25 images/s
Speech recognition - 27.9 words/s
Machine learning - 20.8 images/s
Camera shooting - 12.25 images/s
HTML 5 - 1.85 Mnodes/s
SQLite - 483 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 9825
3306
Helio P95
н/д
Stability 98% -
Graphics test 19 FPS -
Score 3306 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Helio P95

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. -
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 PowerVR GM9446
Архитектура Bifrost PowerVR Rogue
Частота GPU 754 МГц 970 МГц
Вычислительных блоков 12 3
Шейдерных блоков 192 12
FLOPS 652 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 33.4 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да APU 2.0
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Февраль 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели S5E9825 MT6779V/CV
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт MediaTek Helio P95

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