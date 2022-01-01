Exynos 9825 против Helio P95
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и MediaTek Helio P95 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
57
33
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
52
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
60
37
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9825
- Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.4 раза выше пропускная способность памяти (33.4 против 13.91 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 9 – 506K vs 276K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 24% выше частота процессора (2730 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Helio P95
- Выше частота графического ускорителя (на 29%)
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|129593
|89930
|GPU
|167556
|74790
|Memory
|106816
|50957
|UX
|102590
|61405
|Total score
|506339
|276017
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 9825 +88%
769
410
Multi-Core Score
Exynos 9825 +58%
2377
1501
|Image compression
|-
|93.6 Mpixels/s
|Face detection
|-
|14.25 images/s
|Speech recognition
|-
|27.9 words/s
|Machine learning
|-
|20.8 images/s
|Camera shooting
|-
|12.25 images/s
|HTML 5
|-
|1.85 Mnodes/s
|SQLite
|-
|483 Krows/s
3DMark
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|19 FPS
|-
|Score
|3306
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Helio P95
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|192 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|8.5 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|PowerVR GM9446
|Архитектура
|Bifrost
|PowerVR Rogue
|Частота GPU
|754 МГц
|970 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|3
|Шейдерных блоков
|192
|12
|FLOPS
|652 Гфлопс
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 33.4 Гбит/сек
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|APU 2.0
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Февраль 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9825
|MT6779V/CV
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9825
|Сайт MediaTek Helio P95
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