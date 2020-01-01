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Exynos 9825 против Snapdragon 660

Exynos 9825
Exynos 9825
VS
Snapdragon 660
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 8 – 455K vs 157K
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • На 24% выше частота процессора (2730 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9825 +130%
779
Snapdragon 660
339
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825 +82%
2401
Snapdragon 660
1319
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825 +188%
455204
Snapdragon 660
157824

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. 1.75 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Adreno 512
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 600 МГц 850 МГц
Ядер 12 -
Количество ALU - 128
FLOPS 943 Гфлопс 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 680
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Май 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM660
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт Qualcomm Snapdragon 660

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