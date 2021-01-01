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Exynos 9825 против Snapdragon 665

Exynos 9825
VS
Snapdragon 665
Exynos 9825
Snapdragon 665

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 448K vs 174K
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
  • На 37% выше частота процессора (2730 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9825
vs
Snapdragon 665

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9825 +157%
448946
Snapdragon 665
174503
CPU 132299 71698
GPU 173903 33657
Memory 84417 42670
UX 65501 32113
Total score 448946 174503
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9825 +145%
762
Snapdragon 665
311
Multi-Core Score
Exynos 9825 +76%
2369
Snapdragon 665
1343
Image compression - 87.65 Mpixels/s
Face detection - 12.2 images/s
Speech recognition - 21.45 words/s
Machine learning - 16.65 images/s
Camera shooting - 10.9 images/s
HTML 5 - 1.8 Mnodes/s
SQLite - 468 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 29 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 28 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 53 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 57 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[High]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 8T
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Snapdragon 665

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 11 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. -
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Adreno 610
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 12 2
Шейдерных блоков 192 96
FLOPS 652 Гфлопс 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 686
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Апрель 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM6125
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт Qualcomm Snapdragon 665

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Комментарии

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