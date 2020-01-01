Exynos 9825 против Snapdragon 690
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 690 (Adreno 619L). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
53
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9825
- В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.1 против 14.9 Гбит/с)
- На 37% выше частота процессора (2730 против 2000 МГц
- Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 8 – 455K vs 323K
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9825 +24%
779
627
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9825 +32%
2401
1820
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9825 +41%
455204
323200
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|8.5 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Adreno 619L
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Ядер
|12
|-
|Количество ALU
|-
|128
|FLOPS
|943 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 692
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM6350
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9825
|Сайт Qualcomm Snapdragon 690
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1
Сравнения с конкурентами
- HiSilicon Kirin 980 или Samsung Exynos 9825
- Apple A13 Bionic или Samsung Exynos 9825
- HiSilicon Kirin 990 (5G) или Samsung Exynos 9825
- Apple A12 Bionic или Samsung Exynos 9825
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus или Samsung Exynos 9825
- Qualcomm Snapdragon 730 или Qualcomm Snapdragon 690
- Qualcomm Snapdragon 675 или Qualcomm Snapdragon 690
- Qualcomm Snapdragon 730G или Qualcomm Snapdragon 690
- Qualcomm Snapdragon 720G или Qualcomm Snapdragon 690
- Samsung Exynos 9611 или Qualcomm Snapdragon 690