Exynos 9825 против Snapdragon 712
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
49
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9825
- В 2.4 раза выше пропускная способность памяти (33.4 против 13.91 Гбит/с)
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 1 МБ больше кэша третьего уровня
- Набирает существенно больше (на 72%) баллов в AnTuTu 9 – 493K vs 286K
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 37%)
- На 19% выше частота процессора (2730 против 2300 МГц)
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|124478
|52113
|GPU
|156790
|78983
|Memory
|111565
|75243
|UX
|109886
|81650
|Total score
|493735
|286607
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 9825 +92%
768
401
Multi-Core Score
Exynos 9825 +58%
2353
1492
|Image compression
|-
|92.2 Mpixels/s
|Face detection
|-
|14.4 images/s
|Speech recognition
|-
|26.1 words/s
|Machine learning
|-
|22.2 images/s
|Camera shooting
|-
|13.1 images/s
|HTML 5
|-
|1.76 Mnodes/s
|SQLite
|-
|478.3 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|52 FPS
[Medium]
|Call of Duty: Mobile
|-
|38 FPS
[Medium]
|Fortnite
|-
|29 FPS
[Medium]
|Shadowgun Legends
|-
|47 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|30 FPS
[Ultra]
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Snapdragon 712
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|192 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|1 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|8.5 млрд.
|3 млрд.
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Adreno 616
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|754 МГц
|550 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|2
|Шейдерных блоков
|192
|128
|FLOPS
|652 Гфлопс
|310 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 33.4 Гбит/сек
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Qualcomm Hexagon 685 DSP
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|-
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Февраль 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9825
|SDM712
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9825
|Сайт Qualcomm Snapdragon 712
Опрос
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