Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9825 vs Snapdragon 712 – что лучше?

Exynos 9825 против Snapdragon 712

Exynos 9825
VS
Snapdragon 712
Exynos 9825
Snapdragon 712

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9825 (с графикой Mali G76 MP12) и Qualcomm Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9825
  • В 2.4 раза выше пропускная способность памяти (33.4 против 13.91 Гбит/с)
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 1 МБ больше кэша третьего уровня
  • Набирает существенно больше (на 72%) баллов в AnTuTu 9 – 493K vs 286K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 37%)
  • На 19% выше частота процессора (2730 против 2300 МГц)
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9825
vs
Snapdragon 712

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9825 +72%
493735
Snapdragon 712
286607
CPU 124478 52113
GPU 156790 78983
Memory 111565 75243
UX 109886 81650
Total score 493735 286607
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 9825 +58%
2353
Snapdragon 712
1492
Image compression - 92.2 Mpixels/s
Face detection - 14.4 images/s
Speech recognition - 26.1 words/s
Machine learning - 22.2 images/s
Camera shooting - 13.1 images/s
HTML 5 - 1.76 Mnodes/s
SQLite - 478.3 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 52 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile - 38 FPS
[Medium]
Fortnite - 29 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 47 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[Ultra]
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9825 и Snapdragon 712

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ 1 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд. 3 млрд.
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Adreno 616
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 754 МГц 550 МГц
Вычислительных блоков 12 2
Шейдерных блоков 192 128
FLOPS 652 Гфлопс 310 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 33.4 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Qualcomm Hexagon 685 DSP
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Февраль 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели S5E9825 SDM712
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825 Сайт Qualcomm Snapdragon 712

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 720G vs Samsung Exynos 9825
2. Qualcomm Snapdragon 750G vs Samsung Exynos 9825
3. Qualcomm Snapdragon 778G vs Samsung Exynos 9825
4. Qualcomm Snapdragon 660 vs Samsung Exynos 9825
5. Apple A13 Bionic vs Samsung Exynos 9825
6. Qualcomm Snapdragon 720G vs Qualcomm Snapdragon 712
7. Qualcomm Snapdragon 732G vs Qualcomm Snapdragon 712
8. Qualcomm Snapdragon 845 vs Qualcomm Snapdragon 712
9. HiSilicon Kirin 710 vs Qualcomm Snapdragon 712
10. MediaTek Helio P70 vs Qualcomm Snapdragon 712

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 712 с Exynos 9825, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры